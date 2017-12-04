-Kilis itiraz etti

Maçın hakemleri Erzurum bölgesinden Adem Korkmaz ile Seyfullah Köroğlu ve Hasan Gök Kilis Belediyesporlu oyuncuların itirazlarını tepki gösterdi.

Devre arasında ise itirazları devam eden Kilis Belediyespor’un oyuncularına bu kez Kilis Belediyespor’un teknik direktörü İbrahim Katırcı da katıldı.