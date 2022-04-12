‘KIL PAYI KAÇIRDIK’

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve ligi Ankara TKİspor, Keçiören Belediye Bağlumspor ile birlikte 33 puan ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip averaj ile ikinci sırada kaldı. Liderliği kıl payı ile kaçıran kırmızı siyahlı ekip, şampiyon olamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, zor bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta yer alan takımların kolay olmadığını bir çok takımın ligin son haftasına kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olduğunu hatırlatan Özkan, ‘’Kolay bir grup diyorlardı ama son haftaya kadar yarışın kıran kırana devam ettiği, özellikle 4 takım haricinde grupta 2-3 tane çok kıymetli takımın olduğu bir gruptu. Zor bir sezon oldu, ama kıl payı averajla şampiyonluğu kaçırdığımız için çok üzgünüz. Takım olarak da şehir olacak da şampiyonluğu çok istemiştik. Çünkü bizler için çok değerli bir şampiyonluktu. Federasyonun kendi arasında ikili averajdan dolayı, belirlemiş olduğu bir sistemden dolayı şampiyonluğu kaybettik. Yoksa Ankara TKİ, biz ve Keçiören Belediye Bağlumspor aynı puanla ligi tamamladık. İnşallah hayırlısı olur, memleketimiz için hayırlısı olur. Tüm taraftarımıza, tüm oyuncu gruplarına ve yönetim başkanlarına teşekkür ediyorum’’ dedi.