Kickbokstaki gururumuz

29 Haziran - 5 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Kickoks 15 Temmuz Sehitleri Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yunus Emre Ortaokulu 6-A Sınıfı öğrencimiz Mustafa Kaan Zararsız Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettiği başarı ile hem okulunun hem de Yozgat’ın gururu olan Zararsız’ı tebrik eden okul müdürü Emrullah Özer; “Mustafa Kaan Zararsız elde ettiği başarı ile gururumuz oldu. İnşallah kickboks sporunda geleceği, ufku açık olacak. Biz de Mustafa Kaan Zararsız’ı her zaman destekleyip yanında olacağız. Elde ettiği başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.