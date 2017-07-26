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Kick-Boks’ta Yozgat Farkı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yıldız Kick-Boks takımı sporcuları Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına Niğde’de düzenlenen Kick-Boks turnuvasında gösterdiği performans ile tam not aldı. 

Kick-Boks’ta Yozgat Farkı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yıldız Kick-Boks takımı sporcuları Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına Niğde’de düzenlenen Kick-Boks turnuvasında gösterdiği performans ile tam not aldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Kick-Boks’ta Yozgat Farkı

Hafta sonu gerçekleştirilen turnuvaya 30 kiloda Erkut Eroğlu, 34 kiloda Salih Koçsoy, 46 kiloda Betül Zararsız ve 74 kiloda Afşin Talha Bütüner, Antrenörler Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı gözetiminde katıldılar. 
Oldukça başarılı performans sergileyen Yozgatlı Kick-Bokcülerden Salih Koçsoy üçüncü turda, Betül Zararsız ikinci turda elenirken, Erkut Eroğlu ise finalde karşılaştığı rakibine yenilince Türkiye ikincisi oldu.
Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtıkları Kick-Boks kursu ile gençlere bu savunma sporunu öğrettiklerini söyledi. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün tahsis ettiği Rıza Kayaalp spor salonunda Kick-Boks çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Zararsız, ‘’Yıllardır Kick-Boks kursları veriyoruz. Küçük yaşta aldığımız ve eğitim verdiğimiz sporcularımız şimdi Türkiye çapında dereceler elde etmeye başladılar. Son iki yılda katıldığımız bütün Türkiye şampiyonalarında sporcularımız madalya ile dönmeyi başardı. Allah’a şükür yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Son olarak Niğde’de Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına düzenlenen Türkiye şampiyonasına 4 sporcu ile katıldık. Çok güçlü takımların yer aldığı bu şampiyonada sporcularımız madalya kazanabilmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Sporcularımızın çıktıkları müsabakalar sonrasında Salih Koçsoy üçüncü turda, Betül Zararsız ikinci turda elenirken, Erkut Eroğlu ise finalde karşılaştığı rakibine yenilince Türkiye ikincisi oldu. Fırsat buldukça Kick-Boks alanında düzenlenen bütün turnuvalara katılmaya çalışıyoruz. Bu turnuvalar sayesinde sporcularımız hem tecrübe kazanıyor hem de kendilerini daha iyi yetiştirme fırsatı buluyorlar. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonu sporcular çıkarmak’’ dedi. 
 

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