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Kick-Boks’ta Yozgat farkı

Ordu’da gerçekleştirilen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor iki derece ile döndü.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:59
Kick-Boks’ta Yozgat farkı

19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Sporcusu 74 kiloda Mustafa Kaan Zararsız, Genç Erkekler Kick Light’ta Türkiye şampiyonu olurken, Light Contact ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, uzun süredir bu şampiyona için çalıştıklarını ve sporcusu Mustafa Kaan Zararsız'ın şampiyonada iki dalda da Türkiye derecesi elde ettiğini ve sporcusu ile gurur duyduğunu söyledi.

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