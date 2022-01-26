Kick-Boks’ta Yozgat farkı

19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Sporcusu 74 kiloda Mustafa Kaan Zararsız, Genç Erkekler Kick Light’ta Türkiye şampiyonu olurken, Light Contact ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, uzun süredir bu şampiyona için çalıştıklarını ve sporcusu Mustafa Kaan Zararsız'ın şampiyonada iki dalda da Türkiye derecesi elde ettiğini ve sporcusu ile gurur duyduğunu söyledi.