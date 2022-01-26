Kick-Boks’ta Yozgat farkı

19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Sporcusu 74 kiloda Mustafa Kaan Zararsız, Genç Erkekler Kick Light’ta Türkiye şampiyonu olurken, Light Contact ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, uzun süredir bu şampiyona için çalıştıklarını ve sporcusu Mustafa Kaan Zararsız'ın şampiyonada iki dalda da Türkiye derecesi elde ettiğini ve sporcusu ile gurur duyduğunu söyledi.
26 Ocak 2022 Çarşamba 00:59