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Kick Bokscular makamda

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, başarılı sporcuları, antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı.

Kick Bokscular makamda

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, başarılı sporcuları, antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Kick Bokscular makamda

Gençlik ve Spor  Bakanlığı tarafından düzenlenen bin 400 kişinin katıldığı Kick Bocks Şampiyonasında Şehit Durmuş Delibaş Anadolu Lisesi 10. sınıf Öğrencisi Betül Zararsız, Genç Bayanlar B kategorisinde Türkiye 2’incisi oldu. AYÇ Fen Lisesi 11.sınıf Öğrencisi Emirhan Öztürk ise Genç Erkekler B kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Öğrencileri elde ettikleri başarının heyecanını Yazıcı’yı makamda ziyaret ederek, paylaştı. Öğrencilere sporun insan hayatına kattığı faydalardan bahseden Yazıcı, sporculara hediyeler verdi, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi, sporcuları gelecekte Milli Takımda görmek istediğini söyledi.

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