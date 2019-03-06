Kick-Bokscular madalya ile döndü

Kick-Boks Antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı gözetiminde Türkiye şampiyonası Yozgat’ı temsilen katılan sporcular bir gümüş bir de bronz madalya ile Yozgat’a döndüler. 69 kilogram B genç erkeklerde Emirhan Öztürk Türkiye üçüncü olurken, 50 kilogram B genç kızlarda Betül Zararsız ise Türkiye ikincisi oldu. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, madalya almak için gittikleri Türkiye Kahramanmaraş’ta istediklerini alarak Yozgat’a döndüklerini söyledi. Çok çalışmanın meyvelerini aldıklarını dile getiren Zararsız, bundan sonraki turnuvalarda hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade etti.