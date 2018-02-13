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Kick-Bokscular Isparta yolcusu

YOZGAT’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Kick-Boks müsabakalarında il birinci olan Yunus Emre Orta Okulu’ndan Salih Koçsoy ve Erkut Eroğlu Yozgat’ı temsilen Türkiye şampiyonasına katılmak üzere Isparta’ya gidecekler.

Kick-Bokscular Isparta yolcusu

YOZGAT’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Kick-Boks müsabakalarında il birinci olan Yunus Emre Orta Okulu’ndan Salih Koçsoy ve Erkut Eroğlu Yozgat’ı temsilen Türkiye şampiyonasına katılmak üzere Isparta’ya gidecekler.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Kick-Bokscular Isparta yolcusu

14-18 Şubat tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek olan Yıldızlar Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılmak üzere Antrenör Mustafa Zararsız gözetiminde Isparta’ya gidecek olan Salih Koçsoy ve Erkut Eroğlu’nun hedefi Türkiye şampiyonluğu. Antrenör Mustafa Zararsız, Yozgat’ta düzenlenen turnuvada il birinci olan sporcuları 37 kiloda Salih Koçsoy ve 34 kiloda Erkut Eroğlu ile bugün Isparta’ya gideceklerini söyledi.
Isparta’daki Türkiye şampiyonasından madalya ile dönmek istediklerini dile getiren Zararsız, ‘’Sporcularıma güveniyorum. İkisi de birbirinden yetenekli sporcular. İkisinin de Türkiye şampiyonu olacağına inancım tamdır. Bu müsabakaya iyi hazırlandık ve Isparta’da Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz’’ dedi.

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