Kick-Bokscular Isparta yolcusu

14-18 Şubat tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek olan Yıldızlar Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılmak üzere Antrenör Mustafa Zararsız gözetiminde Isparta’ya gidecek olan Salih Koçsoy ve Erkut Eroğlu’nun hedefi Türkiye şampiyonluğu. Antrenör Mustafa Zararsız, Yozgat’ta düzenlenen turnuvada il birinci olan sporcuları 37 kiloda Salih Koçsoy ve 34 kiloda Erkut Eroğlu ile bugün Isparta’ya gideceklerini söyledi.

Isparta’daki Türkiye şampiyonasından madalya ile dönmek istediklerini dile getiren Zararsız, ‘’Sporcularıma güveniyorum. İkisi de birbirinden yetenekli sporcular. İkisinin de Türkiye şampiyonu olacağına inancım tamdır. Bu müsabakaya iyi hazırlandık ve Isparta’da Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz’’ dedi.