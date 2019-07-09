Kick-Bokscular derece ile döndü

Yerköy ve Yozgat merkezden toplam 12 sporcu ile Yozgat’ı temsil eden Kick-Bokculardan, 42 kiloda Salih Koçsoy yıldızlar Türkiye ikincisi oldu. 74 kilonda Emirhan Öztürt Gençler Türkiye üçüncüsü olurken, 65 kilonda Fatma Betül Yalçın VE Rabia Karagöz Gençler Türkiye üçüncüsü oldu. Kick Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick-Boks şampiyonasında her sene olduğu gibi bu senede derece ile dönmeyi başardıklarını söyledi. Yerköy’den 7 Yozgat il merkezinden ise 5 sporcu ile Yozgat’ı temsil ettiklerini dile getiren Zararsız, ‘’Bütün sporcularımız turnuvada derece elde edebilmek adına ellerinden geleni yaptılar. Dört sporcumuz Türkiye derecesi elde ederek bizleri gururlandırdılar. Ben bütün sporcularıma başarılar diliyorum’’ dedi.