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KiCK-BOKSÇU KIZLARDAN ZiYARET

Antalya’da düzenlenen Açık Kick Boks Avrupa Kupasında Yozgat Belediyesi Bozokspor adına yarışan ve şampiyon olan Betül Zararsız ile Üçüncü olan Buse Deniz Antrenörler Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı ile birlikte il yöneticilerini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaretler.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
KiCK-BOKSÇU KIZLARDAN ZiYARET

ANTALYA’nın ev sahipliğinde bu sene 6’ıncısı düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) müsabakasında derece elde eden Yozgatlı Kick-Bokcüler Yozgat Valisi Ziya Polat’ı, Belediye Başkanı Celal Köse’yi ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i ziyaret ettiler. Antalya’nın Kemer ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada genç kızlarda Betül Zararsız birinci, büyük kadınlarda ise Buse Deniz üçüncü olmuştu. Antalya’da düzenlenen turnuvada gösterdikleri performans ile Yozgat’ın gururu solan Betül Zararsız ve Buse Deniz, Antrenörleri ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i makamında ziyaret ettiler.  Önce Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret eden başarılı sporcular başarı hikayelerini anlattılar. Vali Ziya Polat, uluslararası bir turnuvada büyük başarıların altına imza atarak Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden iki sporcuyu da canı gönülden kutladığını söyleyerek genç sporcuların başarılarının devamını diledi. Daha sonra Vali Polat genç sporculara çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin konuğu olan sporcular her zaman yanlarında olan Başkan Köse’ye teşekkür ettiler. Aynı zamanda Yozgat Belediyesi Bozokspor’un sporcuları olan Betül Zararsız ve Buse Deniz’i başarılarından dolayı kutlayan Başkan Celal Köse sporculara çeşitti hediyeler vererek ödüllendirdi. Belediyenin spor kulübünün sporcuları olan Betül ve Buse’nin kendilerini çok gururlandırdığını dile getiren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak bütün sporcuların yanında olduklarını ifade etti. Daha sonra AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i parti binasında ziyaret eden Yozgatlı Kick-Bokcüler Başar’e de teşekkür ettiler.  

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KiCK-BOKSÇU KIZLARDAN ZiYARET
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