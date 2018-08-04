Kick-Bokscu kardeşlerden ziyaret

Kick-Boks Federasyonu faaliyetleri kapsamında Elazığ’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Kaan ve Betül Zararsız, 4 bin Kick-Bokscunun katıldığı turnuvada kendi kilolarında Türkiye üçüncü olma başarısını göstermişlerdi. Zararsız kardeşler dün bu büyük başarılarını Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun ile paylaştılar. Makamında Antrenör Mustafa Zararsız ile birlikte Betül Kaan Zararsız’ı kabul eden Vali Yardımcısı Salih Altun, gençleri başarılarından dolayı kutlarken, kendilerinden Türkiye şampiyonlukları beklediklerini söyledi.

GÜNEŞER’İ DE ZİYARET ETTİLER

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i de ziyaret eden Kikc-Bokscu kardeşler, kendilerine her zaman destek olan Güneş’e teşekkür ettiler. Güneşer, Yozgat’ta özellikle Kick-Boks branşında ciddi bir sporcu potansiyelinin olduğunu bu gençlerden Türkiye şampiyonlukları beklediğini ifade etti.