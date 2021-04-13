Kick-Boks turnuvasına Yozgat damgası

Yozgat Belediyesi Bozokspor adına turnuvaya katılan Betül Zararsız ve Buse Deniz gösterdikleri performans ile göz doldururken, Betül Zararsız turnuvada kendi kilosunda şampiyon olurken, Buse Deniz ise üçüncü oldu. Antalya’nın Kemer ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu katıldı. Turnuvada, 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlendi. Yozgat Belediyesi Bozokspor kulübü adına 55 kiloda genç bayanlarda turnuvaya katılan Betül Zararsız kendi kilosunda şampiyon olurken, büyükler kategorisinde 65 kiloda turnuvaya katılan Buse Deniz ise üçüncü oldu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Gençlere verdiğimiz değerin karşılığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün daha nice başarılar elde edeceğine inancımız tamdır. Tebrikler Betül, Tebrikler Buse” dedi.