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Kick-Boks kuşak sınavı yapıldı

Kick-Boks Yozgat İl Temsilciliği tarafından Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kick-Boks Kuşak sınavı yapıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:10
Kick-Boks kuşak sınavı yapıldı

Kick-Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı, 2021 yılının son Kick-Boks kuşak sınavını il temsilcilikleri tarafından Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Avcı, Hedeflerinin 2022 19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu yapılacak Türkiye şampiyonası ve 5-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan uluslararası dünya şampiyonasında Yozgat’ı Türkiye’yi en iye şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.  Hem Türkiye hem de dünya şampiyonasına Yozgat’tan 20’ye yakın bir sporcu kafilesi ile katılacaklarını dile getiren Avcı, ‘’Yozgat'ta bireysel sporlarda en çok katılım sağlayan ve en çok dereceler ile dönen branşların başında Kick-Boks gelmektedir. Kick-Boks’e her geçen gün ilgi artmaktadır. Yozgat Merkez Şefaatli, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerimizde kurslarımız devam etmektedir. Bizlere desteğini esirgemeyen başta Valimiz Ziya Polat’a daha sonra Yozgat ve Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezlerine, Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. Yine maddi ve manevi destek olan Akdağmadeni İlçe Spor Müdürümüz Yunus Yıldırım’a da ayrıca teşekkür ederim’’ dedi. 

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