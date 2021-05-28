Kick-Boks ile sağlıklı kalacaklar

Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler topluluğumuz akademik danışmanı Öğretim Görevlisi Mert Can Arıtürk ve Kick Boks Antrenörü Öğretim Görevlisi Ahmet Kaşık'ın girişimleri ile hayata geçirilen proje Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk buluşmaya Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Cevat Temizkan, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Alparslan Karaca, Şefaatli İlçe Gençlik Spor Müdürü Muzaffer Arslan ve İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Bağcı da katılım sağladı. İlk gün açık alanda Covid-19 önlemleri kapsamında tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje kapsamındaki eğitim 3 ay süreyle gerçekleştirilecek olup katılımcılara Yozgat Bozok Üniversitesi ve Şefaatli Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecek.