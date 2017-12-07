Kick-Boks çalışmalarına devam

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan Kick-Bokscüler, özel ve resmi turnuvalara hazırlanıyorlar. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Genç sporcuları müsabakalara hazırladıklarını dile getiren Zararsız, ‘’Şimdiye kadar katıldığımız turnuvalarda bir çok başarı elde ettik. Bundan sonra da yapılacak olan resmi ve özel turnuvalarda da başarılı olmak için çok çalışıyoruz’’ dedi.

Kick-Boks antrenmanlarına sadece küçüklerin değil büyüklerin de katıldığının altını çizen Zararsız, ‘’Kick-Boks antrenmanlarımıza küçük ve genç sporcularımız dışında yetişkin arkadaşlarımızda katılıyor. Minik ve genç sporcularımız turnuvalar için hazınınken yetişkin sporcularımızın bazıları spor yapmak için bazıları ise zayıflamak için geliyorlar. Kursumuza katılmak isteyen herkese kapımız açıktır’’ diye konuştu.