Keven’den hediye

Geleceğin futbolcularının yetiştiği Akdağmadeni ilçesindeki futbol okulunu ziyaret eden CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve beraberindekiler önce minik futbolcuların antrenmanlarını izlediler. Daha sonra Yozgat Milletvekili Ali Keven çocuklar için getirdiği futbol toplarını sporculara hediye etti. Keven, ‘’Akdağmadeni ilçemizde yetişen geleceğin sporcularına, futbol okulu takımına hediye toplarımızı götürdük. Geleceğin futbolcularına başarılar diliyorum’’ dedi.