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Keven tebrik etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatlarının tamamlanmasının ardından başta hemşerisi Rıza Kayaalp olmak üzere madalya kazanan Türk sporcuları tebrik etti.

10 Ağustos 2021 Salı 00:30
Keven tebrik etti

CHP Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Üyesi Ali Keven yaptığı açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarının sona erdiğini hatırlattı. Türkiye’nin kazandığı 13 madalya ile olimpiyat tarihindeki rekorunu kırdığını vurgulayan Keven, ilk defa madalya kazanılan branşlarla birlikte en çok branşta madalya kazanıldığını ifade etti. Keven, ‘’Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçulukta ilk defa altın madalya kazandıran Mete Gazoz'u, boksta ilk defa altın madalya kazandıran Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu, güreşte bronz madalya kazandıran Rıza Kayaalp'i, Yasemin Adar'ı, Taha Akgül'ü, artistik cimnastikte ilk defa bronz madalya kazandıran Ferhat Arıcan'ı, tekvandoda bronz madalya kazandıran Hatice Kübra İlgün'ü, Hakan Reçber'i, karatede ilk defa gümüş madalya kazandıran Eray Şamdan'ı ve bronz madalya kazandıran Ali Sofuoğlu'nu, Merve Çoban'ı, Uğur Aktaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hemşerimiz Rıza Kayaalp'in bir sonraki olimpiyatlarda inşallah altın madalyayı ülkemize getireceğine inanıyorum’’ dedi.
Olimpiyatlara katılan bütün sporculara, sporcuların antrenörlerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Federasyon yönetimlerine teşekkür eden Keven, ‘’Uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutan bu ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu. 

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Keven Tebrik Etti
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