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Keven'den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'u ziyaret etti.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:15
Keven'den ziyaret

Sorgun Spor Salonu'nda yapılan antrenmanı izleyen Keven, kulüp başkanı Ergin Gül'den takım hakkında bilgi aldı. Teknik kadro ve oyuncularla tanışan ve sohbet eden Keven, kendisinin de eski bir sporcu ve hakem olduğunu, Sorgun Belediyespor'un Türkiye'nin en üst liginde yer almasından gurur duyduğunu söyledi. Sorgun Belediyespor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Yozgat'ı en iyi şekilde temsil ettiğini aktaran Keven, ‘’Zamanında futbol, basketbol, voleybol oynamış biri olarak, bundan böyle zamanım uygun olursa Sorgun Belediyespor'un maçlarını izlemeye çalışacağım. Bu yıl ligde üçüncü yılınız. Sanıyorum geçmiş senelere oranla daha da büyük tecrübe kazandınız. Bu yıl geçen yıllara oranla daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum, sizleri Avrupa arenasında izlemek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

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Kevenden Ziyaret
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