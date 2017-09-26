‘KEŞKE DAHA ERKEN GELSEYDiM’

Tecrübeli teknik adam Osmaniye’de oynanan Kadirli Demirspor müsabakası sonrasında yaptığı açıklamada, Kadirli Demirspor’un kendi sahasında hava avantajıyla beraber iyi mücadele ettiğini söyledi. Ancak kendilerinin hedef takım olacaklarını ve bundan sonra daha iyi mücadele edeceklerini dile getiren Aydın Yavuz, ‘’Biz hayal ettiğimiz şampiyonluğa adım adım gitme amacındayız. O nedenle bu takımın eksik yönlerini gördüm, ben de seyrettim kenardan iyi ki üç beş gün önce gelmişim, ama gönül isterdi ki daha önceki günlerde burada olabilseydik o zaman zarfında iyi bir Yozgatspor takımı oluşturabilmek için çalışırdık. Ama yine de karamsar değilim, bu takım iyi yerlere gelecek ama eksik yönler için görüştüğümüz oyuncuları biran önce kadromuza katmak istiyoruz’’ dedi.

Kadirli deplasmanında hava şartlarının, saha şartlarının ağır olacağını maç toplantısında oyuncularına söylediğini hatırlatan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Yavuz, ‘’Çocuklar bunun bilinci ile sahaya çıktılar. Buraya geldiğim günden bu güne 3-4 gün geçti, bu zaman zarfında çocuklar ile tanıştık, antrenman yaptık. Bizim önceliğimiz iyi bir aile olmak, ondan sonra da eksikliklerimizi biran önce giderip iyi bir Yozgatspor’u, Yozgat şehrine, taraftarına seyrettirmek. Bu amaç için bizler geldik buraya. Eksikliklerimizi giderdiğimizde iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi görerek, hem oynayarak, hem gelişerek hem de puanlarımızı toplayarak bu takımı belirli bir yere çekmeye çalışacağız. Taraftarımız bizi desteklesin, yanımızda olsunlar, maçlarda galibiyet olur, mağlubiyet olur, beraberlik te olur, bunlar bu ligin içerisinde olacaktır. Bunları biz çok gördük sonuca gitmek için biran önce toparlanmamız lazım. Görüştüğümüz futbolcu kardeşlerimiz var. Transfer edebileceğimiz futbolcu kardeşlerimiz var, onlarında biran önce aramıza katılıp iyi bir ekip ruhu ortaya çıkararak Yozgatspor’u iyi yerlere önümüzdeki günlerde getirmeyi planlıyoruz. Bizim daha iyi şeyler yapmamız lazım. Bir bakıyorsunuz belirli bir bölüm futbol adına iyi şeyler yapıyor, belirli arkadaşlarımızı topla buluşturduğumuz zaman bazı sıkıntılar yaşıyoruz örneğin biraz daha kenarlardan diplere inip te oradan atacağımız paslar ile daha iyi sonuca gidebilmemiz için kenardaki arkadaşlarımızı biraz daha olayın içerisine çekmemiz lazım’’ diye konuştu

YENER BİLDİĞİM TANIDIĞIM BİR OYUNCU

Kadirli maçında gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Yozgatspor’un yeni transferi Yener ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın Yavuz, şöyle konuştu; ‘’Yener çocukluktan beri tanıdığım, bildiğim, Trabzonspor’un alt yapısından yetişmiş gelecek vadeden oyuncular arasındaydı, bir çok takımda şampiyonluk yaşadı, bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Ben inandığım, bildiğim oyuncuyu yurdun neresinde olursa olsun alırım, amaç Yozgatspor’a katkı sağlasın yoksa biz kariyer falan önemli değil, önemli olan Yozgatspor. Faydalı olacak daha da iyi olacak.’’

KAPTAN; MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

Yozgatspor’un tecrübeli kaptanı Ziya İstek ise maç sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi; ‘’İlk maçlar her zaman zordur. Biz bu maçı alacağımızı düşünüyorduk, hava şartları da bizleri çok zorladı ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, üç tane kaçırdığımız net pozisyonlar var. İyi bir galibiyet aldık, bizler teker teker maçlarımızı değerlendireceğiz. Sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız.’’

