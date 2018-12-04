Kendini Buldu

Geçtiğimiz hafta Ladik Belediyespor ile oynanan müsabakada takımının tek golünü atan kırmızı siyahlı oyuncu bu haftada da Turhalspor müsabakasında rakip ağlara iki gol bırakırken galibiyette de önemli rol oynadı. Geçen sezon gösterdiği başarılı performansı bu sezonda yakalayan Mehmet Şükrü bundan soraki haftalarda da takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Bu sene Yozgatspor’un sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inandığını vurgulayan Mehmet Şükrü, ‘’İyi bir sezon geçiriyoruz, şu anda ligde en yakın takipçimizin 5 puan önünde lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Kalan iki maçımızıda kazanarak ilk yarıyı namağlup lider tamamlamayı hedefliyoruz. Camia olarak şampiyonluğa inandık be bu inanç ile sahaya çıkıyoruz. Ben bizleri hem içerde hemde deplasmanda çoşkuyla destekleyen bizlerin yanında olan taraftarlarımız da teşekkür ediyorum’’ dedi.