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-KENDİMİZİ TANIDIK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Aksaray Belediyespor karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi taraftarlarla birlikte kulüp camiasını üzdü. Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, rakibin daha istekli bir mücadele sergileyerek, maçtan galibiyetle ayrılmasını bildiğini hatırlatarak, ‘’Biz de kendimizi daha iye tanıma imkanı bulduk. Görülen eksikliklerin giderilmesi noktasında gereken çalışmalar vakit geçirmeden yapılacaktır’’ dedi.

-KENDİMİZİ TANIDIK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Aksaray Belediyespor karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi taraftarlarla birlikte kulüp camiasını üzdü. Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, rakibin daha istekli bir mücadele sergileyerek, maçtan galibiyetle ayrılmasını bildiğini hatırlatarak, ‘’Biz de kendimizi daha iye tanıma imkanı bulduk. Görülen eksikliklerin giderilmesi noktasında gereken çalışmalar vakit geçirmeden yapılacaktır’’ dedi.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
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-KENDİMİZİ TANIDIK!

Aksaray Belediyespor’un Yozgatspor’dan daha üstün bir takım olmadığının altını çizen Asbaşkan Ahmet Akgün, yaşanılan farklı atmosferin, rakip takım taraftarlarının baskısı, hakem hataları gibi konuların da devreye girmesinin, sahaya stresli çıkan oyuncuları da olumsuz etkilediğini söyledi. Akgün, ‘Biz hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Daha önümüzde kazanılacak maçlar var. Bu maçları kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Takımda bazı eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz. Bunu bugün kadar takım kendi içerisinde kapattı, sırıtmadı. Ama şampiyonluk yarışında ben de varım diyebilme adına tüm dikkatini, eforunu bu maça biriktirip, endeksleyen Aksaray Belediyespor karşısında, bir de kırmızı kart gelince eksiklik ortaya çıktı’’ diye konuştu.

Her şeye rağmen takımın 2-1’lik skora kadar çok iyi bir mücadele verdiğini hatırlatan Asbaşkan Akgün, ‘’Takım 10 kişi kalmasına karşın, oyun disiplininden kopmadı. 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen eşitliği yakalayabildik. İkinci gol takımın gardını düşürdü. Bu da maçın skoruna 3-1 olarak yansıdı. Bu kayıp puanları en kısa sürede telafi etmek durumundayız. Ligin ilk yarısını kayıpsız kapatıp, daha sonra da, sezon başında belirlediğimiz ancak yeterli kapasitede isim bulamadığımız için eksik bırakmak durumunda kaldığımız bölgeye takviye yaparak, daha güçlü ve geniş kadro ile ikinci yarıya gireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da futbolcularımız aynı performansla hedefe doğru ilerleyeceklerdir, gereğini yapacaklardır’’ ifadelerini kullandı.

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