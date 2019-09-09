Kenan Yılmaz’ın ismi Amatör Küme Futbol Ligi'ne verilecek

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin kura çekiminde konuşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, geçtiğimiz sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne amatör futbolun emektarı Kamil Kılıçaslan’ın ismini verdiklerini hatırlattı. Bu sezonda yine Yozgat sporuna büyük katkılar sağlamış olan Yusuf Kenan Yılmaz’ın ismini vermeyi düşündüklerini dile getiren Bektaş, ‘’Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ned mücadele edecek olan takımlarımız eğer uygun görürler ise yeni sezonda ligimizin ismini Yusuf Kenan Yılmaz Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi yapmak istiyoruz. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmaları yapacağız ve uygun görülmesi durumunda da Yozgat sporuna büyük emekleri olan, Yozgatspor’un efsane başkanlarından bir dönem Karagümrükspor’un da başkanlığını yapan değerli büyüğümüz, ağabeyimiz merhum Yusuf Kenan Yılmaz’ın ismini ligimize vereceğiz’’ dedi.