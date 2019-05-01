Kelkit’e gol şansı vermeyecekler

Kırmızı siyahlı ekibin başarılı iki kalecisi Cengiz ile Gökhan, Play-Off birinci tur müsabakasında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacakları müsabakada kaleye kim geçerse geçsin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirttiler. Play-Off müsabakası için çok çalıştıklarını vurgulayan kırmızı siyahlı kaleciler, ‘’Çok zor bir final müsabakası bizi bekliyor. Ancak biz bu müsabakaya hem moral, hem de motivasyon açısından hazırız. Teknik direktörümüz İbrahim Baş hangimize Kelkit Belediye Hürriyetspor karşısında kalede şans verirse versin kimsenin şüphesi olmasın ki en iyi şekilde kalemizi koruyacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kalemizi Kelkit Belediye Hürriyespor forvetlerine kapatacağız. Şuanda ikimizde iyi bir form yakaladık ve Allah’ın izniyle de final müsabakasından alnımızın akıyla galip çıkıp özlemini duyduğumuz TFF Üçüncü Ligine yükseleceğiz’’ dediler.