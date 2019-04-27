Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229

KELKiT ALARMI!

SPOR  Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor ilk turda Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

KELKiT ALARMI!

SPOR  Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor ilk turda Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
24 Okunma
KELKiT ALARMI!

Kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip kondisyon ağırlıklı antrenman yapıyor.
AKILLI VE SABIRLI OLAN TUR ATLAR
Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile eşleştiklerini rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu söyledi. gol yollarında etkili olan bir takım olduğunu dile getiren Baş, ‘’Rakibimiz güçlü ancak biz de onları yenebilecek güce sahibiz. İki takımında birbirleri karşısında eksi ve artı yönleri var. Ancak Play-Off müsabakalarında sahada akıllı ve sabırlı olan taraf turu atlayan taraf olacaktır. İyi bir kura çektiğimiz düşünüyorum. Çünkü hiç bay çekmedik, bir maçı yenilirsek diğerini oynayacağız, onu yenilirsek diğerini oynayacağız. Bu şanslı bir kura bence  biz inanıyoruz ve Üçüncü Lige çıkacağız’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Malzeme desteği
Malzeme desteği
Yarın 3 karşılaşma var
Yarın 3 karşılaşma var
Güreşe Çekerek damga vurdu
Güreşe Çekerek damga vurdu
Spor Kamuoyu yasta
Spor Kamuoyu yasta
O da Hakem oldu
O da Hakem oldu
Akdağmadeni Gruplara hazırlanıyor
Akdağmadeni Gruplara hazırlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim