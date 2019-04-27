KELKiT ALARMI!

Kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip kondisyon ağırlıklı antrenman yapıyor.

AKILLI VE SABIRLI OLAN TUR ATLAR

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile eşleştiklerini rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu söyledi. gol yollarında etkili olan bir takım olduğunu dile getiren Baş, ‘’Rakibimiz güçlü ancak biz de onları yenebilecek güce sahibiz. İki takımında birbirleri karşısında eksi ve artı yönleri var. Ancak Play-Off müsabakalarında sahada akıllı ve sabırlı olan taraf turu atlayan taraf olacaktır. İyi bir kura çektiğimiz düşünüyorum. Çünkü hiç bay çekmedik, bir maçı yenilirsek diğerini oynayacağız, onu yenilirsek diğerini oynayacağız. Bu şanslı bir kura bence biz inanıyoruz ve Üçüncü Lige çıkacağız’’ dedi.

