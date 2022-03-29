KBDD tarafından plaket verildi

Kadın Basketbol Dayanışma Derneği (KBDD) tarafından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneğine ve Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu’ya plaket verildi. Hafta sonu Sorgun Spor Salonu’nda Kayseri Melikgazi Belediyesi Engelliler takımı ile oynanan müsabaka sonrasında Sorgun Belediye Başkanı Vekili İlker Gören Türkiye Kadın Basketbol Dayanışma derneği tarafından gönderilen plaketi oyuncular ile birlikte Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu’ya taktim etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübüne verilen plakette ‘Basketbolda, 2021-2022 sezonunda başarılı kadın Antrenörlerimizden Zeynep Ertal Altınkuyu ile birlikte çalışmayı tercih ettiğiniz ve cinsiyet eşitliğine destek verdiğiniz için kutlar, başarılar dileriz’ denilirken, Zeynep Ertal Altınkuyu’ya verilen plakette ise ‘Basketbola, Kadın Antrenör olarak 2021-2022 sezonunda verdiğiniz emekler için teşekkür eder, başarı ve katkılarınızın devamını dileriz’ denildi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Kadın Basketbol Dayanışma Derneğinden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneğimize gönderdikleri, biri spor kulübümüz diğeri de şahsım adına iki anlamlı plaketlerini Kayseri Melikgazi Belediyesi Engelli spor kulübü ile oynadığımız müsabakanın bitiminde Sorgun Belediye Başkanı Vekili İlker Gören’in takdimi ile almak istedik. Belediye başkanımızda bu isteğimizi kırmayarak bizleri onurlandırdığı için ve plaketleri gönderen KBDD Kadın Basketbol Dayanışma Derneği başkanı ve yönetimine bu güzel düşüncelerinden Fügen Tunçok Kansak dolayı sporcularım ve şahsım adına teşekkür ederim’’ dedi.