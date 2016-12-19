Kazanmasını bildi!

Süper Lig'in 12. hafta maçında temsilcimiz Yozgat Bozokspor sahasında Konya Selçuklu Belediyespor ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın atmosferi oldukça yüksekti. Sivas bölgesi hakemlerinden Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz yönettiği maçta, Sivas bölgesinden Turgut Demirkan’ın gözlemci olarak görev aldı. Karşılaşma öncesinde Kayseri’de meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. KARŞILIKLI ATAKLAR Her iki takımında galibiyet için mücadele ettiği maç, karşılıklı ataklarla başladı. Konuk ekip ilk dakikalarda agresif savunma yaparak kırmızı siyahlı ekibimizi durdurmaya çalıştı. Konuk sert savunmasına hızlı hücumu da katarak etkili olmaya çalıştı. Konya temsilcisi ilk dakikalarda 2-0’lık üstünlük yakaladı. Temsilcimiz kısa sürede toparlanarak rakibin ataklarına karşılık verdi. İlk 5 dakika sonunda skorda 2-2’lik eşitlik çıktı. İlerleyen dakikalarda oyun dengeli bir şekilde devam etti. 10’uncu dakika 5-5, 15’inci dakika 8-8, 2o’ni dakika 10-10 geçildi. Temsilcimiz bu dakikadan sonra oyunda kontrolü eline aldı. 25’inci dakikayı 13-12 önde geçen temsilcimiz devreyi 16-15 önde kapattı.

ATMOSFER YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında heyecan üst seviyeye çıktı. Temsilcimiz rakibi karşısında etkili olmaya çalıştı. Kırmızı siyahlı ekibimiz bir ara farkı 3 sayıya çıkardı. Ancak konuk takım toparlanarak farkı eritti ve öne geçti. Kırmızı siyahlıların duraksadığı bu anlarda taraftar devreye girdi ve takımını ateşledi. Kırmızı siyahlı ekibimiz, dakikalar ilerledikçe kontrolü eline aldı ve oyunda dengeyi sağladı. Agresif savunmasına hızlı hücumu da ekleyen temsilcimiz farkı artırmayı başardı. Kırmızı siyahlı takım Amasya deplasmanında Taşova YİBO karşısında aldığı galibiyetin ardından kendi sahasında Konya Selçuklu Belediyespor’u da mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Yozgat Bozokspor ilk yarının son haftasında İstanbul’da Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak.