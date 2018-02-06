KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, 15 gün aradan sonra Azatlıspor maçı ile mücadeleye tekrar başladıklarını belirtti.

’Gönül isterdi ki her dakika her saniye iyi futbol oynayalım, futbol adına iyi şeyler yapalım. Maalesef olmadı’ diyen Yavuz, kendilerine iyi futboldan çok puanın lazım olduğu ifade etti.

Lafının arkasında olduğunu vurgulayan Yavuz, ’Bundan sonraki maçlarımızda bize puanlar lazım. İyi futbol olursa o zaman daha güzel olur. Bu çocuklar bizim çocuklarımız.

Bu puanı da bu çocuklar topladı. Elimizde ki malzeme ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Amaç Yozgatspor'u layık olduğu yere çıkarmak’ dedi.