Kazanırsak rakipler bizi ilgilendirmez

Pazar günü konuk ettiği Yeşil Kamanspor’u yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen kırmızı siyahlı ekip Pazar günü deplasmanda lider Ankara TKİspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, şampiyonluğa gitmek istediklerini, bunun içinde her maç üç puan almaları gerektiğini söyledi. Her maçtan üç puan almaları durumunda rakiplerinin hiçbir öneminin kalmayacağına vurgu yapan Özkan, ‘’Yeşil Kamanspor, Yozgat’a üçte üç yaparak geldi. İkinci yarının lider takımıdır. 7-8 tanede transfer yapmıştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama biz ilk yarı zaten maçı bitirdik. Allah’ın izni ile haftaya Ankara TKİ’yi de yenip bu taraftarımızı finallere götürmek istiyoruz. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun’’ dedi.