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-Kazanırsak rahatlarız

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’un Asbaşkanı Ahmet Akgül, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları maçtan net bir skorla ayrılarak, iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatarak, hafta sonunda konuk edecekleri Adana Kürkçülerspor’u da yenmeleri halinde rahatlayacaklarını söyledi.

-Kazanırsak rahatlarız

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’un Asbaşkanı Ahmet Akgül, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları maçtan net bir skorla ayrılarak, iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatarak, hafta sonunda konuk edecekleri Adana Kürkçülerspor’u da yenmeleri halinde rahatlayacaklarını söyledi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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-Kazanırsak rahatlarız

Kırmızı siyahlı takımın Asbaşkanı Akgün, sezon öncesinde yaptıkları teknik heyet değişikliği nedeniyle takımın ciddi bir sarsıntı geçirmesine rağmen, bunun maç öncesinde yeni teknik heyetin göreve başlamasıyla normale dönüştüğünü belirtti. Akgün, ‘’Osmaniye Kadirli Demirspor karşısında ekibimiz iyi bir performans sergileyerek, haklı bir galibiyet aldı. Hava sıcaklığının bize göre yüksek olmasından bazı oyuncularımız etkilenmiş olmasına karşın, takım arkadaşları bunu biraz daha performans sergileyerek, kapattılar. İyi bir mücadele oldu ve haklı bir galibiyet alındı’’ dedi.

Yozgatspor Asbaşkanı Akgül, hafta sonunda çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizerek, ‘’Konuk edeceğimiz Kürkçülerspor takımı ilk haftayı bay geçti. Rakibimizin son durumunu sadece oynadığı hazırlık maçlarından biliyoruz. Geçen sezondan kalan cezamız nedeniyle taraftarlarımızdan yoksun bir maça çıkacağız. Bu maç bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Maçtan kazasız belasız üç puanla ayrıldığımız zaman 6 puanla bir haftalık dinlenme sürecine gireceğiz. Bu süre de teknik heyetimiz tarafından çok iyi değerlendirilip, takımdaki tüm aksaklıklar ortadan kaldırılıp, daha sonraki maçlarımıza daha emin adımlarla çıkacağımızı düşünüyorum’’ diye konuştu.

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