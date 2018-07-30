Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95585
ALTIN
190.984
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3646
EURO
5.6540

Kazanan dostluk oldu

YOZGATSPOR taraftarları ile Kırşehirspor taraftarları arasında oynanan halı saha müsabakasında kazanan dostluk oldu.

Kazanan dostluk oldu

YOZGATSPOR taraftarları ile Kırşehirspor taraftarları arasında oynanan halı saha müsabakasında kazanan dostluk oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Kazanan dostluk oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un taraftar grubu Ankara Tayfa ile Spor Toto Üçüncü Lig takımlarından Kırşehirspor’un taraftar gruplarından GreenWolves & Cadde40 Ankara Tayfa arasında oynanan maçta kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. İki taraftar grubu kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada ‘’Anadolu'nun bu güzel şehirleri artık daha bilinçli ve daha emin adımlarla tribünleri şenlendirecek ve enerjilerini kendi takımlarını ateşleyerek geçireceklerdir’’ denildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ezzy Priestley YOBİS’i sevdi
Ezzy Priestley YOBİS’i sevdi
Yozgatspor’da yoğun mesai
Yozgatspor’da yoğun mesai
Transfer Dönemi resmen Başladı
Transfer Dönemi resmen Başladı
İsa Taşdemir Aliağaspor’da
İsa Taşdemir Aliağaspor’da
Sorgun Belediye'de Transfer Tamam
Sorgun Belediye'de Transfer Tamam
Gençler öğrenirken eğleniyor
Gençler öğrenirken eğleniyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim