Kazanan dostluk oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un taraftar grubu Ankara Tayfa ile Spor Toto Üçüncü Lig takımlarından Kırşehirspor’un taraftar gruplarından GreenWolves & Cadde40 Ankara Tayfa arasında oynanan maçta kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. İki taraftar grubu kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada ‘’Anadolu'nun bu güzel şehirleri artık daha bilinçli ve daha emin adımlarla tribünleri şenlendirecek ve enerjilerini kendi takımlarını ateşleyerek geçireceklerdir’’ denildi.
30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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