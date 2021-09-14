Kazanan dostluk oldu

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakanın son bölümünde iki takımda genç oyuncularını sahaya sürerek onlarında son durumlarını görme fırsatı buldular. Karşılıklı ataklar ve goller ile geçen müsabaka 29-29 berabere tamamlandı. Müsabaka sonrasında her iki takım oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, takımının durumunu görmek için geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden Aksaray Belediyespor ile bir hazırlık müsabakası oynadıklarını söyledi. Takımının son durumunu görmek açısından önemli olan bu müsabakada oyuncularının performanslarından memnun olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden bu sezon ise aynı grupta yer aldığımız Aksaray Belediyespor ile centilmence bir hazırlık müsabakası oynadık. Rakibimiz ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Güçlü rakibimiz karşısında oyuncularımın ne yapacağını görme fırsatı buldum. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Müsabakanın sonlarına doğru ise alt yapıda bulunan oyuncularımızı sahaya sürdük. Onlarında son durumlarını böylelikle görme fırsatı bulduk. Davetimizi kabul ederek Yozgat’a gelip bizimle hazırlık müsabakası oynayan Aksaray Belediyespor’a, teknik ekibine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.