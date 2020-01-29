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KAZANAN BiZ OLDUK

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Yozgat’ı en iyi şekilde engelliler liginde temsil etmeye çalışıyor.

KAZANAN BiZ OLDUK

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Yozgat’ı en iyi şekilde engelliler liginde temsil etmeye çalışıyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 03:04
KAZANAN BiZ OLDUK

 Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Adana deplasmanında kaybetmelerine karşılık sonuç ne olursa olsun kazanan kendilerinin olduğunu söyledi. Yozgat’ı en güzel şekilde engelli sporunda temsil ettikleri için kazanan kendilerinin olduğunu vurgulayan Altınkuyu, ‘’Yozgat’ımda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olmamıza rağmen engelli sporunda mücadele ettiğimiz için kazanan biziz. Bize maddi destek sağlayacak sponsoru bulamadığımız halde vazgeçmediğimiz için kazanan biziz. Gerek deplasmanımızda gerekse iç saha maçlarımızda ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ettiğimiz için kazanan biziz. Olmasalardı olmazdık araç temini için Yozgat Valisi Kadir Çakır’a, giderlerinizi karşılayan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye, sandalyelerinizi temin ettikleri için Tanap’a, forma desteği ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Kızılay Sorgun Şubesine, Adana'da bizi yalnız bırakmayan Kızılay Adana Şubesine, bizi en güzel şekilde değer verip ağırladıkları için, Adana bedensel engelliler il temsilcisine, Gürsel başkanıma ve Fatma Öksüz hanıma teşekkür ederim’’ dedi.

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KAZANAN BiZ OLDUK
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