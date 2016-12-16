Kazanacağız!

Altıncı Grupta zirve mücadelesi veren Yozgatspor'da pazar günü Başkent'te konuk olacakları Çubukspor maçına gözler çevrilirken dün yapılan antrenman sonunda kırmızı-siyahlı ekibin teknik patronu Feridun Dündar pazar günü deplasmanda zor bir mücadeleye çıkacaklarını ifade ederek ‘’Çubukspor bu ligin güçlü ve kaliteli oyuncularından oluşan bir ekibi ve kendi sahasında da kolay kolay kaybetmeyen bir takım, bizi yine zor bir 90 dakikanın beklediğinin bilincinde hazırlıklarımıza devam ediyoruz, her maç zor ama biz sahaya kendi oyunumuzu koyduğumuz zaman yenemeyeceğimiz takım yok bunu da bir çok maçta açık ve net şekilde gösterdik. Oyuncularımızın moralleri yerinde, motivasyonları üst düzeyde. Allah’ın izniyle ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Çubukspor müsabakasını da kazanarak ligin ilk devresini galibiyet ile kapatmak istiyoruz. Başkent deplasmanında zorlu maçta 3 puan mücadelesi vereceğiz, rakibi hangi yönünden vuracağımızı hangi tehlikeli yönlerini kapatacağımıza yönelik antrenmanlarda bunların çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yer alan ve Yozgat'tan gelecek olan taraftarlarımızın desteği ile yine sahada kendi oyunumuzu ortaya koyarak taraftarlarımızın desteği kazanıp ligin ilk yarısının galibiyetle kapatacağız" diye konuştu.