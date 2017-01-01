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Kazan hazırlıkları tamam

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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz bu gün erteleme maçında deplasmanda karşılaşacağı Kazan Belediyespor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak dün Ankara’ya gitti.

Kazan hazırlıkları tamam
Pazar günü oynanması gereken ancak Yozgatsporlu bazı oyuncular ile birlikte malzemecilerin trafik kazası yapması sonucu ertelenen Kazan Belediyespor maçının hazırlıklarını dün kendi tesislerinde yaptığı tek antrenman ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip antrenman sonrasında Ankara’ya hareket etti. 
Ligde prestij müsabakalarına çıkan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce güçlü rakibini yenmek. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, bu gün deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Kazan Belediyespor’u yenerek ligi bitirebildikleri kadar üst sıralarda bitirmeyi amaçladıklarını söyledi. Rakiplerinin durumlarının kendilerini ilgilendirmediğine vurgu yapan Dündar, ‘’Biz bütün müsabakalarımızı kazanmak için oynayacağız. Şampiyonluk yarışından kopmuş olabiliriz ancak kendimize yeni bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda da bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi ilk üç sırada bitirmek istiyoruz. Bunun içinde maçlarımızı kazanmak durumundayız. Güçlü bir ekibiz ancak şanssız puan kayıpları sonrasında bu noktaya geldik. Hem yeni sezonun hazırlığını yapmak, hem de ligi üst sıralarda bitirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bundan dolayı bütün müsabakalarımız önemli. Biz Kazan Belediyespor müsabakasını da kazanacağız ve yeni hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz’’ dedi. 

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