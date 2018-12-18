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Kazada yaralandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm Diyarbakır’da kaza yaptı.

Kazada yaralandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm Diyarbakır’da kaza yaptı.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Kazada yaralandı

Altınordu Belediyespor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından devre arası olması nedeniyle izin verildi. Memleketi Diyarbakır’a giden kırmızı siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Murat Kürüm, Diyarbakır Yenişehir ilçesine geldiği sırada trafik kazası geçirdi. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun Dicle Üniversitesi tıp fakültesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semti Çeşme durağında meydana geldi. 06 MCE 73 plakalı otomobil, bir dükkana ürün bıraktıktan sonra yola çıkan 21 AS 828 plakalı transite arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle transit yol kenarında bulunan bir markete girdi. Markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, kazada her iki aracın da şoförü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut A. ile Murat K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı.

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