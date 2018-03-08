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Kayseri’ye İlhan da üzüldü

BİR zamanlar Süper Lig ve Birinci Lig’de başarılı sezonlar geçiren Kayseri Erciyesspor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşmesi İlhan Özbay’ı da üzdü.

Kayseri’ye İlhan da üzüldü

BİR zamanlar Süper Lig ve Birinci Lig’de başarılı sezonlar geçiren Kayseri Erciyesspor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşmesi İlhan Özbay’ı da üzdü.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Kayseri’ye İlhan da üzüldü

Süper Lig ve Birinci Lig’de 4 yıl Kayseri Erciyespor formasını giyen ve kaptanlığını yapan Yozgat’ın yetiştirdiği futbolculardan İlhan Özbay, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kayseri Erceyesspor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

İlhan Özbay, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’4 sene formasını giydiğim takım kaptanlığı yaptığım, Türkiye kupası finali oynadığım UAFA kupasında Türkiye’yi gururlandıran Erciysspor’um maalesef amatör lige düştü Erciyessporu sevenler kadarda benim içim kan ağlıyor inşallah en kısa zamanda Erciyspor’umu üst liglerde görürüz’’ dedi.

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