Kayseri’den birincilikle döndüler

Yozgat’ı temsilen şampiyonaya Sorgun Belediyespor Tekvando takımı ve Zinde Gençlik ve Spor Tekvando takımı toplam 18 sporcu ile katıldı. Müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini söyleyen Sorgun Belediyespor Taekwondo takımı Antrenörü Ahmet Turan Dinçer “Çok çekişmeli maçlara sahne olan şampiyona sporcular açısından verimli geçti. Tecrübelerini artırdılar. Yeni arkadaşlar edinip, kendi seviyelerini gördüler. Türkiye Şampiyonaları öncesinde iyi bir hazırlık maçı oldu. Sorgun Belediyespor Taekwondo takımı, genç erkeklerde 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya alarak takım halinde birincilik kupasını almayı başardı. Zinde Gençlik ve Spor Taekwondo takımı ise yıldız erkeklerde 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alarak takım halinde ikincilik kupasını kaldırdı” dedi.