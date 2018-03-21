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Kaymakamlık turnuvası

YERKÖY Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık voleybol turnuvası Yerköy Şehit Sedat Göker Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar ile başladı.

Kaymakamlık turnuvası

YERKÖY Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık voleybol turnuvası Yerköy Şehit Sedat Göker Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar ile başladı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Kaymakamlık turnuvası

İlçenin birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması amacı ile düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası 8 takımının yer aldığı turnuvada rakiplerini eleyen takımlar finalde 28 Şubat tarihinde karşı karşıya gelecek. Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun; ‘’Birlik beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması anlayışı ile gençlerimiz, kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerimizi artırarak devam edeceğiz. 8 voleybol takımının mücadele edeceği turnuvanın hayırlı olmasını, centilmence sürmesini, kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına, sağlıklı yaşama, dostluk ve kaynaşmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum’’ dedi.

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