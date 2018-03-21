Kaymakamlık turnuvası

İlçenin birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması amacı ile düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası 8 takımının yer aldığı turnuvada rakiplerini eleyen takımlar finalde 28 Şubat tarihinde karşı karşıya gelecek. Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun; ‘’Birlik beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması anlayışı ile gençlerimiz, kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerimizi artırarak devam edeceğiz. 8 voleybol takımının mücadele edeceği turnuvanın hayırlı olmasını, centilmence sürmesini, kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına, sağlıklı yaşama, dostluk ve kaynaşmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum’’ dedi.