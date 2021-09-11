Kaymakamı ziyaret ettiler

Güreşte Yozgat’ı gururlandıran iki şampiyon, Kaymakam Günlü’yü ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şefaatli Kaymakam’ı Muhammed Fatih Günlü, Dünya ve Avrupa şampiyonu üç Olimpiyat madalyası sahibi Rıza Kayaalp ile güreş milli takımımızın şampiyon güreşçilerinden Şefaatlili Atakan Yüksel’i ağırladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. İki şampiyonun Yozgat’ın gururu olduğuna dikkat çeken Günlü, hem Rıza Kayaalp’ten hem de Atakan Yüksel’den yeni başarılar beklediklerini sözlerine ekledi.