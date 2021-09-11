Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.72
ALTIN
486.53
DOLAR
8.4691
STERLİN
11.7350
EURO
10.0165

Kaymakamı ziyaret ettiler

Yozgat’ın milli gururları milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel Şefaatli kaymakamı Muhammed Fatih Günlü’yü makamında ziyaret ettiler.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:39
Kaymakamı ziyaret ettiler

Güreşte Yozgat’ı gururlandıran iki şampiyon, Kaymakam Günlü’yü ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şefaatli Kaymakam’ı Muhammed Fatih Günlü, Dünya ve Avrupa şampiyonu üç Olimpiyat madalyası sahibi Rıza Kayaalp ile güreş milli takımımızın şampiyon güreşçilerinden Şefaatlili Atakan Yüksel’i ağırladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. İki şampiyonun Yozgat’ın gururu olduğuna dikkat çeken Günlü, hem Rıza Kayaalp’ten hem de Atakan Yüksel’den yeni başarılar beklediklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamı Ziyaret Ettiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor’dan Vali Polat’a ziyaret
Yozgatspor’dan Vali Polat’a ziyaret
Yüksel’i ağırladı
Yüksel’i ağırladı
Kupa Voley 1 Ekim’de başlıyor
Kupa Voley 1 Ekim’de başlıyor
Yozgatspor sezonu açtı
Yozgatspor sezonu açtı
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Sorgun Belediyespor umut verdi
Sorgun Belediyespor umut verdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim