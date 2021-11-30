Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kaymakamdan moral ziyareti

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda mücadele eden Saraykentspor’a Yozgat Çamlıkspor ile oynanan müsabaka öncesinde Kaymakam Ali Açıkgöz moral ziyaretinde bulundu. Saraykent ilçe stadında oynanan ve Saraykentspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan Yozgat Çamlıkspor müsabakası öncesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykentspor takımı ve 12 yaş altı altyapı sporcuları ile bir araya geldi.

30 Kasım 2021 Salı 00:20
Kaymakamdan moral ziyareti

Karşılaşmanın 1-0’lık galibiyetle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Saraykentspor bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu haftaki rakibimiz güçlü bir rakip olmasına rağmen maç galibiyetle sonuçlandı. Küçük kardeşlerimiz ile de maç öncesi bir araya geldik. Müthiş bir enerjileri vardı. Hocalarımızı, destek olan Saraykentlileri ve emek veren herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum’’ dedi.
Saraykentspor futbolcuları ise ‘’Kaymakamımız Ali Açıkgöz maç öncesinde takımımıza ziyarette bulunarak başarılar diledi. Kaymakamımız Ali Açıkgöz’ün ziyaretlerinden dolayı  Saraykentspor Kulübü olarak çok mutlu olduk. Bize maddi ve manevi her anlamda destek olan Kaymakamımız Ali Açıkgöz’e teşekkür ediyoruz’’ diye konuştular.
 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamdan Moral ZiyaretiYozgatIlerigazetesiSalıKasımHaberMustafaBacanlıBirinciAmatörKümeFutbolLigSaraykentsporÇamlıksporSaraykentKaymakamAliAçıkgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına Şiddete sıfır tolerans
Kadına Şiddete sıfır tolerans
Oyunculardan Jest
Oyunculardan Jest
TAKIMLARIMIZDAN KÖTÜ SONUÇLAR
TAKIMLARIMIZDAN KÖTÜ SONUÇLAR
Maç öncesi moral
Maç öncesi moral
Zirve Ankara takımlarının
Zirve Ankara takımlarının
Halkbank zirveyi bırakmıyor
Halkbank zirveyi bırakmıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim