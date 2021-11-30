Kaymakamdan moral ziyareti

Karşılaşmanın 1-0’lık galibiyetle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Saraykentspor bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu haftaki rakibimiz güçlü bir rakip olmasına rağmen maç galibiyetle sonuçlandı. Küçük kardeşlerimiz ile de maç öncesi bir araya geldik. Müthiş bir enerjileri vardı. Hocalarımızı, destek olan Saraykentlileri ve emek veren herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum’’ dedi.

Saraykentspor futbolcuları ise ‘’Kaymakamımız Ali Açıkgöz maç öncesinde takımımıza ziyarette bulunarak başarılar diledi. Kaymakamımız Ali Açıkgöz’ün ziyaretlerinden dolayı Saraykentspor Kulübü olarak çok mutlu olduk. Bize maddi ve manevi her anlamda destek olan Kaymakamımız Ali Açıkgöz’e teşekkür ediyoruz’’ diye konuştular.

