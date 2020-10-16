Kaykılı’da ‘İyilik Peşinde’ler

Sultanşehir Futbol Kulübü Başkanı Oğuz Erkan ‘İyilik Peşinde’ adlı projesi kapsamında Kaykılı köyüne giderek gençlerle buluştu. İstanbul'dan Kaykılı Köyüne uzanan bir gönül köprüsü kuran Sultanşehir Futbol Kulübü Başkanı Oğuz Erkan, kendisine eşlik eden Şefaatli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Arslan ile birlikte köyde bulunan gençlere top ve forma dağıttı. Daha sonra gençlerle okul bahçesinde futbol maçı yaparak unutulmaz anılar bıraktılar. Kaykılı köyü sakinlerinden Ebuzer Özdemir ‘’Bu muhteşem organizasyon için Oğuz Erkan ve İlçemiz Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Arslan’a şahsım ve Köy halkımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi.