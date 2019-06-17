KAYITLAR DEVAM EDiYOR

Geçtiğimiz yıl il genelinde 10 binin üzerinde kayıt yaptıran İl Spor Merkezlerinde çok az yapılan tanıtım çalışmalarına rağmen çok sayıda öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. 1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak olan İl Spor Merkezlerinin açılış töreninin ise 29 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. İl Spor Merkezlerinde kapsamında, atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, halk oyunları, okçuluk, judo, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında ücretsiz kurslar açılacağı bildirildi. İl Spor Merkezleri dışında son iki yıldır yürütülen Engelliler İl Spor Merkezi bu senede açılarak engellilere spor yapma imkanı sunulacak. Engelliler Spor Merkezi kapsamında ise İşitme Engelliler için güreş, masa tenisi, basketbol, yüzme kursları açılırken, bedensel engelliler için, badminton, halter, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol ve yüzme branşlarında kurslar açılacak. Özel sporcular için basketbol ve yüzme kursu açılırken görme engelliler için ise judo kursu açılacak.