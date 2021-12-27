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KAYIŞDAĞ YiNE GURURLANDIRDI

Yozgatlı milli güreşçi Beytullah Kayışdağ katıldığı Türkiye Şampiyonasında altın madalya alarak bir kez daha Yozgat’ın gururu oldu. Bu yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasına Ankara ASKİspor takımı adına katılan Yozgatlı milli güreşçi Beytullah Kayışdağ tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:16
KAYIŞDAĞ YiNE GURURLANDIRDI

97 kiloda mindere çıkan Kayışdağ birincilik elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında İbrahim Tığcı ikinci, Ankara ASKİspor’dan Süleyman Demirci ile Kayseri Şekerspor’dan ise Abdulkadir Çebi ise üçüncülük elde etti. 
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SPONSOR OLDU
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Cumartesi günü düzenlenen tören ile başladı. YozgatMilli Güreşçi Beytullah Kayışdağ’ın da katıldığı turnuva Sakarya Serdivan Spor salonunda devam ediyor. Turnuvanın açılış törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, MHP Gurup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem Yüce, AK Parti 26. Dönem Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Ali İnci, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Sakarya Üniversitesi Rekörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Eski Kırkpınar Ağası Necdet Çakır, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık katıldı.  Açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Sakarya’da böylesine önemli bir organizasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ile protokol imzalayıp, grekoromen güreş Türkiye şampiyonasının Sakarya’da olmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanıma güreş camiası adına teşekkür etti. Güreş federasyonu olarak Türkiye’nin her ilinde güreşi gençlere sevdirmek tanıtmak güreşi yaymak ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için müsabakalar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Eroğlu, ‘’Ben Sakaryalılarla güreşimizi buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanıma, ekibine ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.  Geleceğin Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonu gençlerimizi izleyeceğiz’’ dedi. ” dedi. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Güreşin Ata sporumuz olduğunu belirterek ‘’Kültürel kodlarımızın yansıması olan geleneksel sporlarımız bize atalarımızdan miras kalmıştır. Tüm dünya biliyor ki güreş bizim sporumuz ve bu sporda sırtını yere getirilmeyen, dünyanın sırtını yere getirmiş koca Yusuflardır Türkiye’dir. Yeni yeni yürümeyi öğrenmiş her çocuk bizde güreşi bilir. Biz bu spora bir eğlence bir oyun olarak başlarız, çocuklarımızı spor yaparak büyütürüz ve onların isimlerine pehlivanım deriz. Daha çocuk doğduğu günden itibaren pehlivan olarak büyür ve hayatını böyle idam ettirir. Güreşin hayatımızda ne denli önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Böylesine önemli bir sporun şehrimizde ulusal çaplı bir organizasyonla gerçekleştirilmesinden ziyadesi ile memnun olduğumuzu Sakarya halkı olarak ifade ediyorum. Ben bu müsabakada ter döken bütün sporcu ve Antrenörlere başarılar diliyorum. Ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyorum’’ diye konuştu. 
VALİLİK VE KÖSE’DEN 
TEBRİK
Öte yandan düzenlenen Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanarak Yozgat’ı gururlandıran Beytullah Kayışdağ için Yozgat Valiliği’nden ve Belediye Başkanı Celal Köse tarafından tebrik mesajı yayınlandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Sakarya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasında 97 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya kazanan hemşehrimiz Beytullah Kayışdağ kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından ise, ‘’Sakarya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasında 97 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak Altın Madalya kazanan hemşehrimiz Beytullah Kayışdağ'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz’’ denildi.

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