Kayıpsız 4 takım

4 puanlı Şırnak GHSİM liderlik koltuğuna otururken, Yozgat Bozokspor ikinci sırada yer aldı. Hentbol İhtisas takımı ve Sebenspor bu takımları takip etti. Güneysu, İstanbul Üniversitesi, Mersin İdmanyurdu, Amasya Sulova takımları ise 2’şer puan ve averajla sıralınken, henüz puanı bulunmayan Nef Bahçelievler, Tokat Gençlik, Aydın PTT ve Marmara Üniversitesi takımları son sırada yer aldı. Ligin ikinci haftasında lider Şırnak GHSİM, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi takımın 33-26, Yozgat Bozokspor, Aydın PTTspor’u 3-21, Ankara Hentbol İhtisas, Tokat Gençlikspor’u 35-28, Sebenspor da Mersin İdmanyurdu takımını 30-21’lik skor ile geçti. Ligde, Amasya Suluova, Bahçelievler Belediyespor’u 30-29, Güneysu ise Marmara Üniversitesi takımını 41-18’lik skorla yendi.