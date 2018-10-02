Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97903
ALTIN
230.853
DOLAR
6.0237
STERLİN
7.8098
EURO
6.9445

Kayıpsız 4 takım

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin ikinci haftası geride kalırken, ligde kayıpsız 4 takım averajla sıralandı.

Kayıpsız 4 takım

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin ikinci haftası geride kalırken, ligde kayıpsız 4 takım averajla sıralandı.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
63 Okunma
Kayıpsız 4 takım

4 puanlı Şırnak GHSİM liderlik koltuğuna otururken, Yozgat Bozokspor ikinci sırada yer aldı. Hentbol İhtisas takımı ve Sebenspor bu takımları takip etti. Güneysu, İstanbul Üniversitesi, Mersin İdmanyurdu, Amasya Sulova takımları ise 2’şer puan ve averajla sıralınken, henüz puanı bulunmayan Nef Bahçelievler, Tokat Gençlik, Aydın PTT ve Marmara Üniversitesi takımları son sırada yer aldı. Ligin ikinci haftasında lider Şırnak GHSİM, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi takımın 33-26, Yozgat Bozokspor, Aydın PTTspor’u 3-21, Ankara Hentbol İhtisas, Tokat Gençlikspor’u 35-28, Sebenspor da Mersin İdmanyurdu takımını 30-21’lik skor ile geçti. Ligde, Amasya Suluova, Bahçelievler Belediyespor’u 30-29, Güneysu  ise Marmara Üniversitesi takımını 41-18’lik skorla yendi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YAŞLILARA SAYGI
YAŞLILARA SAYGI
DAHA DA iYi OLACAK
DAHA DA iYi OLACAK
Bu sene iddialıyız
Bu sene iddialıyız
Yozgatspor izin kullandı
Yozgatspor izin kullandı
YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU
YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU
Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11
Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim