Kaygusuz görevi devraldı

Görevini devreden Mehmet Aktaş, hizmet nöbetini devrettiği yeni başkan ve yönetimine başarı diledi.

Başkanlığı devralan Erdal Kaygusuz, seçimlerde kendisine destek veren esnaflara teşekkür etti.

Kaygusuz, “Esnafımızın sorunlarını dinleyerek tek tek ilgileneceğimizin sözünü verdik.

Yönetimimle birlikte bu sorunlara çözüm arayacağız. Artık bire bir ilgilenerek çözümler üreteceğiz. Bundan sonra destek veren vermeyen tüm esnafımız bizlerle sorunlarını paylaşabilir çözüm isteyebilir’’ dedi.