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-KAYBETMEDİK, KAZANDIK!

-Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu umutlu konuştu

-KAYBETMEDİK, KAZANDIK!

-Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu umutlu konuştu

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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-KAYBETMEDİK, KAZANDIK!

BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı karşısında aldığı 63-43’lik yenilgiyi umursamıyor. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘Kaybedilen bir şey yok, aksine bizler çok şey kazandığımızı düşünüyoruz. Yozgat’ta bugüne kadar spor salonuna izlemek için bile gelmeyen arkadaşlarımız, son üç sezondur spor yapıyor, takım ruhu ile mücadele veriyor. Geçen sezona kadar 80-100 fark yiyen ekibimiz ilk maçında rakibi karşısında 43 sayı yapmayı başardı, daha da iyi olacağız’ dedi.

Sporcularının özveriyle mücadele ettiğini kaydeden Altınkuyu, mazeret üretmediklerini, sporcularının da ellerinden geleni yaptığını kaydetti. Altınkuyu, daha çok çalışmaları gerektiğini de vurgu yaparak, ‘İyi değildik ama kötüde oynamadık. Rakip takımı kutluyorum. Özverilerinden dolayında başta Dursun Albeni olmak üzere sporcularıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Sayın Valimize bize ve rakip takıma göstermiş olduğu ilgi alaka ve ev sahipliğinin en güzel örneğini sergileyip, bizleri değerli hissettirdiği için sonsuz teşekkürler. Belediye Başkanım Ahmet Şimşek beye bize desteklerini esirgemediği için Yozgat Belediye Başkan'ımız Kazım Kazım Arslan beye, Kaymakamımıza, Ticaret odası Başkan'ımız Üzeyir Arslan beye, bizi izlemeye gelen basın mensubu ve adını sayamadığım misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’ diye konuştu.

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