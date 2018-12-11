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Kayaaslan veda etti

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Yerköyspor’un başarılı Antrenörü Erhan Kayaaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kayaaslan veda etti

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Yerköyspor’un başarılı Antrenörü Erhan Kayaaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Kayaaslan veda etti

Kayaaslan, yaptığı yazılı açıklamada Yerköy futbolu özelinde Yozgat genelinde Amatör futbola katkısının olması düşüncesiyle Ağustos 2016 yılında başladığı görevini 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle sonlandırdığını söyledi. 2,5 yıllık görev süresinde Yozgat Amatör futbolunun tüm paydaşlarına tecrübesi, bilgisi dahilinde, söylem ve davranışlarıyla yardımcı olmaya, olumsuz örnek oluşturmamaya gayret gösterdiğini dile getiren Kayaaslan, ‘’Yerköy ve Yerköyspor için, önce eğitim diyerek, hocalarımızın  TFF  kurslarına katılımlarını sağlayıp  donanımlı hale getirerek Yerköy’e, yaz futbol okullarıyla, lig maçları oynayan  alt yaş gurubu takımlarıyla,  her şartta  pozitif futbol oynamayı benimseyen amatör  takımıyla, Yerköy ve Yerköyspor’a hizmet etmeye çalıştık. Hedefli ve iyi düşüncelerle oluşturduğumuz amatör takımımız maalesef oynadığı futbolla ters orantılı olarak hak ettiği yerde değildir. Takımda bir başarısızlık varsa o başarısızlık benimdir’’ dedi.

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