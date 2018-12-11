Kayaaslan veda etti

Kayaaslan, yaptığı yazılı açıklamada Yerköy futbolu özelinde Yozgat genelinde Amatör futbola katkısının olması düşüncesiyle Ağustos 2016 yılında başladığı görevini 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle sonlandırdığını söyledi. 2,5 yıllık görev süresinde Yozgat Amatör futbolunun tüm paydaşlarına tecrübesi, bilgisi dahilinde, söylem ve davranışlarıyla yardımcı olmaya, olumsuz örnek oluşturmamaya gayret gösterdiğini dile getiren Kayaaslan, ‘’Yerköy ve Yerköyspor için, önce eğitim diyerek, hocalarımızın TFF kurslarına katılımlarını sağlayıp donanımlı hale getirerek Yerköy’e, yaz futbol okullarıyla, lig maçları oynayan alt yaş gurubu takımlarıyla, her şartta pozitif futbol oynamayı benimseyen amatör takımıyla, Yerköy ve Yerköyspor’a hizmet etmeye çalıştık. Hedefli ve iyi düşüncelerle oluşturduğumuz amatör takımımız maalesef oynadığı futbolla ters orantılı olarak hak ettiği yerde değildir. Takımda bir başarısızlık varsa o başarısızlık benimdir’’ dedi.