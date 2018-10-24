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Kayaaslan TÜFAD seçiminde

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor’da antrenör Erhan Kayaaslan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD) Genel Kuruluna katıldı.

Kayaaslan TÜFAD seçiminde

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor’da antrenör Erhan Kayaaslan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD) Genel Kuruluna katıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Kayaaslan TÜFAD seçiminde

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor’da antrenör Erhan Kayaaslan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD) Genel Kuruluna katıldı. TÜFAD Genel merkez 24.Olağan Genel Kuruluna delege olarak katılan Erhan Kayaaslan, mevcut başkan İsmail Dilber ve kayseri şube başkanı Osman Yozgat’ında içinde bulunduğu yönetimin devamı noktasında oyunu kullandığı öğrenildi.

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