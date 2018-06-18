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Kayaaslan Nikah tazeledi

YERKÖYSPOR Antrenörü Erhan Kayaaslan, takımı ile yeniden nikah tazeledi.

Kayaaslan Nikah tazeledi

YERKÖYSPOR Antrenörü Erhan Kayaaslan, takımı ile yeniden nikah tazeledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Kayaaslan Nikah tazeledi

Yeni sezonda tekrar Yerköyspor’un başında olacak olan tecrübeli Antrenör, şampiyonluğa oynayacak bir takım içinde transfer listesini hazırladı. Yerköyspor sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ‘’Erhan hocamız ile yeniden anlaştık. Erhan hocamın hazırlamış olduğu transfer listesi transfer komisyonumuz tarafından kabul edilmiş olup pazartesi gününden itibaren futbolcular ile görüşmeler başlatılacaktır. Süperiz isimler en kısa zamanda duyurulacaktır. Yerköysporu izlemeye devam edin. Şampiyonluğa oynayacak takım kurulması için ne gerekiyorsa yapılacak o sene bu sene olacak Yozgatspor 3. lige Yerköyspor Bölgesel Amatör Lig’e’’ denildi.

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