Kayaalp’ten anlamlı armağan

Kendisinin yetişip bu günlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’ni her fırsatta ziyaret ederek genç sporcuların başarılı olmaları yönünde öğütlerde bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, her sene olduğu gibi bu yıl da genç güreşçilere hediyeler verdi. Genç güreşçilere eşofman hediye eden Kayaalp, sporcuların çok çalışıp ileride kendisi gibi büyük güreşçi olmalarını istedi.